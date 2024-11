Ceará é o quinto estado do Brasil com maior proporção de municípios com lixões

O Ceará é o quinto estado brasileiro com maior proporção de municípios que utilizam lixões como destinação de resíduos sólidos. Dos 178 municípios com serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos , em 80,9% (144) a destinação/disposição final de resíduos sólidos é com vazadouros a céu aberto, os lixões.

O município cearense de Orós é um dos oito no Brasil — o único do Nordeste — que não tem registro de nenhum serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Pelo menos um dos serviços foi identificado nos outros 5.557 (99,8%) municípios brasileiros.

No que se refere aos serviços de coleta de resíduos sólidos especiais , o Ceará apresenta cobertura considerada intermediária, com uma quantidade considerável de municípios ainda sem esse serviço: 76,5% (140 de 183).

Os serviços verificados foram: capina e/ou raspagem de vias e logradouros públicos; tratamento de resíduos secos e/ou resíduos orgânicos; limpeza de feiras e/ou mercados públicos; varrição de vias e logradouros públicos; coleta de resíduos especiais; limpeza de praias; poda de árvores; coleta seletiva; disposição final; pintura de meio-fio; remoção de animais mortos; triagem de resíduos sólidos recicláveis; coleta de resíduos sujeitos à logística reversa; limpeza de estruturas de drenagem de águas pluviais; limpeza de espelhos d’água e margens de cursos d’água.

Drenagem e manejo de águas pluviais

A região Nordeste foi a que apresentou menor percentual de municípios com serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, com (89,3%). A Região Sudeste apresentou o maior percentual de municípios com o serviço (99,6%). Neste quesito, o Ceará é o quinto estado nordestino com menor percentual de cidades com serviço de drenagem e manejo de águas pluviais (95,7%) — 176 dos 184.

Pesquisa também revela que a adoção de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) no manejo de águas pluviais ainda é baixa no País. O Ceará está entre os estados cujo percentual de municípios que não sabem o que é SbN é maior do que aqueles que a adotam, com percentual de 29% de municípios que adotam alguma estratégia de drenagem sustentável.