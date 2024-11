Cyber Monday: tudo sobre 'repescagem' da Black Friday na segunda, 2

Criada nos Estados Unidos, a data nasceu para estender as liquidações da Black Friday, aproveitando o crescimento do e-commerce. Desde então, tornou-se popular entre consumidores que buscam eletrônicos ou itens desejados a preços promocionais.

Cyber Monday no Brasil

No Brasil, a Cyber Monday chegou em 2011 e, embora menos popular que a Black Friday, tem apresentado crescimento. Dados da Neotrust indicam que, em 2021, o faturamento do e-commerce brasileiro na data foi de R$ 827,4 milhões, um aumento de 17,7% em relação a 2020.

A expectativa é que a data continue a atrair consumidores interessados, especialmente em produtos eletrônicos. No entanto, a adesão do público ainda é menor do que na Black Friday, já consolidada como uma das principais datas comerciais no Brasil.

Diferenças entre Cyber Monday e Black Friday

Embora ambas sejam datas promocionais, há diferenças significativas: