Black Friday 2024: bancos oferecem condições especiais aos clientes

Bancos anunciam campanhas com descontos, benefícios exclusivos e renegociação de dívidas. Confira as ações de cada banco.

A Black Friday acontece nesta sexta-feira, dia 29 de novembro (29/11) e algumas instituições financeiras lançaram campanhas com descontos, prazos estendidos e benefícios diferenciados para consumidores e empresas durante o período de promoções.

Com diversas opções para compras e condições especiais, os bancos têm ampliado o alcance da Black Friday. As campanhas oferecem vantagens tanto para quem busca economizar em presentes de fim de ano quanto para consumidores que querem aproveitar benefícios exclusivos em marketplaces e programas de fidelidade. Confira abaixo os detalhes de cada um deles.

Segundo Luciano André Ribeiro, superintendente de Recuperação do Varejo do Itaú Unibanco, a campanha busca apoiar os clientes no equilíbrio financeiro para começarem 2025 com mais tranquilidade.

O Itaú Unibanco lançou uma campanha de renegociação de dívidas para a Black Friday, válida até 2 de dezembro . Os clientes podem obter descontos de até 99% para quitar contratos, além de opções de parcelamento com condições especiais.

A Caixa Econômica Federal promove a Blue Friday, válida até 29 de novembro , com benefícios para pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ). Entre as ofertas estão: pontuação extra em cartões de crédito, descontos em consórcios, seguros e financiamentos, e condições diferenciadas em investimentos e linhas de crédito.

De acordo com Helton Chagas, superintendente do Crediamigo, a expectativa é de que milhares de empreendedores sejam beneficiados pela ação. Produtos como Crediamigo Mais e Crediamigo Delas, que já oferecem carência ampliada, não fazem parte da promoção.

O Banco do Nordeste (BNB) está promovendo a campanha Best Friday Crediamigo, voltada para microempreendedores que precisam de crédito para seus negócios. A ação, válida até o fim de novembro , permite que os clientes iniciem o pagamento das parcelas somente em 2025.

Em 2024, o programa Crediamigo já injetou R$ 9,6 bilhões na economia regional, com R$ 2,66 bilhões destinados ao Ceará. As taxas de juros do programa começam em 1,89% ao mês.

Nubank oferece até 70% de desconto e cashback de 30%



No Shopping do Nu, marketplace do aplicativo do Nubank, os clientes encontram até 70% de desconto em grandes marcas como Amazon, Casas Bahia, AliExpress e Shopee. Além disso, há cashback de até 30% em compras realizadas pelo app.

Os usuários também têm acesso a promoções em gift cards de mais de 50 opções de lojas e serviços, incluindo aplicativos de streaming e jogos online. Basta acessar a seção “Cupons” no app para visualizar as melhores ofertas.

Banco Inter aposta na Orange Friday com cashback e sorteios



Durante a Orange Friday, o Banco Inter oferece descontos de até 70% e cashback de até 40% em categorias como Eletrônicos, Moda, Beleza e Viagens. As promoções estão disponíveis na loja virtual do banco, com acesso a itens como smartphones, roupas e utensílios de cozinha.

O Inter Loop, programa de benefícios do banco, também participa da campanha. Os clientes podem trocar pontos por cashback extra e concorrer a 1 milhão de pontos Loop ao gastar R$ 300 em compras pelo app.

PicPay: descontos de até 80% e cashback adicional



Os usuários do PicPay encontram descontos de até 80% e cashback de 30% ao longo da semana da Black Friday. Produtos como cosméticos, eletrônicos e eletrodomésticos estão entre as categorias promocionais, além de cartões-presente para plataformas de videogames.

Outra vantagem é o cashback de R$ 5 para compras acima de R$ 20 realizadas via check-out do PicPay no Google, ampliando os benefícios para os consumidores digitais.

