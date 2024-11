Black Friday 2024: Max, Globoplay e outros com promoção de até 70%

Alguns streamings trouxeram descontos de até 70%, outros anunciaram combos, além de filmes para aluguel e compra com valores promocionais, confira

Alguns deles trazem promoções de até 70% na assinatura, outros em aquisição de combos com dois planos. Confira a seguir o que aproveitar dos streamings nos próximos dias.

A Black Friday no Brasil em 2024 está programada para acontecer em 29 de novembro. A data é uma ótima oportunidade para quem quer economizar em produtos ou serviços como os streamings Max, Paramount+, Globoplay e Amazon Prime Video.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Black Friday 2024: Max tem promoção na assinatura

A Max trouxe um dos maiores descontos entre as plataformas de streaming. A assinatura está com 70% de desconto nos três planos para clientes e novos assinantes, com validade de seis meses.