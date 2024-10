Black Friday, IA na experiência de compras online

A Black Friday será em 29 de novembro. Com isso, varejistas e consumidores esperam pelas vantagens e promoções do período, que nos últimos anos, passou a equivaler ao Natal. O grande diferencial relacionado ao comportamento de compra, é que na Black Friday muitas vezes a compra é feita de forma imediata e não consultiva, já que os clientes buscam diretamente pelo preço, ou seja, vende quem tiver a melhor oferta.

Para lidar com esse grande volume de demanda e escalar seu poder de atendimento, o varejista necessitaria de grandes custos, além de treinamento. Por outro lado, com a Inteligência artificial conversacional, promove-se um padrão de atendimento de qualidade independente do cliente e horário. A I.A no pós Black Friday, por exemplo, é um grande ponto, quando mencionada a importância deste atendimento.

A impulsividade na hora da compra gera também muita desistência de carrinhos com produtos. É aí que entram as campanhas de recuperação de carrinhos abandonados, promovendo um novo contato para que o consumidor possa reaver o que deixou. Além disso, pensando na experiência de ponta a ponta deste cliente, o atendimento para troca, dúvidas ou devoluções por I.A contribuem para a manter o consumidor contente.