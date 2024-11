Black Friday de Emprego oferta 5 mil vagas no CE; veja como participar

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT/Sine) realiza nesta sexta-feira, 29, a “Black Friday Emprego”. A previsão é de que sejam disponibilizadas mais de 5 mil vagas em todo o Estado.

A ação, que será presencial, é uma parceria com a Secretaria do Trabalho (SET) e com empresas clientes. Os interessados em participar só precisam se encaminhar a alguma unidade do IDT/Sine (endereços serão especificados mais abaixo), das 8 às 17h, portando RG, CPF e currículo atualizado.