Concursos no Ceará: salários iniciais de até R$ 12,8 mil; veja editais abertos

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, três concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 123 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional. Salário inicial pode chegar a R$ 12,8 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação.

Quem tem cadastro no CadÚnico ou é doador de medula óssea pode solicitar insenção da taxa. Mais informações podem ser consultadas no edital. Core-CE (4 vagas) O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) lançou o concurso público com 4 vagas imediatas e 36 vagas para cadastro de reserva. A remuneração inicial varia de R$ 2.510,84 a R$ 6.140,90.