PS Plus na Black Friday 2024 com desconto na assinatura: veja oferta

As assinaturas da PlayStation Plus trazem descontos de até 30% em planos anuais Crédito: Reprodução/PlayStationPlus.com

As assinaturas da PlayStation Plus (PS Plus) estão com um dos menores valores deste ano partir desta sexta-feira, 22, devido à Black Friday. O serviço de assinatura da Sony traz descontos de até 30% em planos anuais e em upgrades. As promoções da PlayStation terminam a 2 de dezembro e traz também centenas de jogos com descontos além de consoles e acessórios. Confira a seguir os valores das assinaturas do PS Plus durante a Black Friday deste ano.

PS Plus na Black Friday 2024: planos com desconto Os valores de assinatura abaixo se aplicam para novos assinantes, veja: PS Plus Essential Trata-se do plano mais básico de assinatura. Os benefícios incluem: modo multijogador online, Share Play, armazenamento na nuvem, que possibilita o armazenamento dos progressos online, além do direito a jogos digitais gratuitos por mês. Desconto no plano anual: de R$ 278,90 por R$ 195,23 (30% de desconto) PS Plus Extra Planos Extra oferece as vantagens do plano anterior, além de acesso a catálogos com jogos populares como The Last of Us Parte I e Grand Theft Auto V, além de multiplayer online e descontos exclusivos.

Desconto no plano anual: de R$ 475,90 por R$ 333,13 (30% de desconto) PS Plus Deluxe O plano do PS Plus Deluxe oferece todas as vantagens dos outros planos e inclui os jogos do catálogo clássicos e experimentações. Desconto no plano anual: de R$ 538,90 por R$ 391,23 (30% de desconto) LEIA TAMBÉM | Locadoras de videogame driblam o tempo, com alegria e nostalgia PS Plus na Black Friday 2024: upgrade de planos com desconto Clientes que já possuem assinatura ganham descontos ao fazer upgrade de um plano para outro.