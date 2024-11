Black Friday terá Big Mac por R$ 7? Veja promoções do McDonald’s

McDonald’s lança a Méqui Friday com promoções especiais para a Black Friday. Big Mac por R$ 7,90 e cheeseburguer grátis são destaques no app Meu Méqui

A promoção de destaque é o ‘carro-chefe’ da empresa, o Big Mac pelo valor de R$ 7,90 , válida apenas para compras via ‘Peça e Retire’ ou ‘McDelivery’, até o dia 17 de novembro. As compras no aplicativo ‘Meu Méqui’ receberão 12 mil pontos, que podem ser trocados por um cheeseburguer gratuito.

A promoção do Big Mac por menos de 10 reais possui duas condições: ser um dos primeiros pedidos pelo app da rede de fast food e utilizar a opção ‘Peça e Retire’ no estabelecimento mais próximo ou o ‘McDelivery’.

Cheeseburguer grátis



O cheeseburguer gratuito está disponível para qualquer usuário do ‘Meu Méqui’. Basta fazer uma compra de qualquer valor dentro do aplicativo, seja no caixa/totem, no ‘Peça e Retire’ ou no delivery.

Ao apresentar o mesmo CPF cadastrado no app, o usuário receberá 12 mil pontos, valor necessário para conseguir o sanduíche de graça.