Black Friday: 72% das vendas serão pelo celular

Um estudo realizado com as maiores empresas do varejo nacional revelou que as vendas por dispositivos móveis, principalmente pelos aplicativos, representam uma parte significativa das transações durante a Black Friday.

O estudo aponta que 60% dos usuários que possuem aplicativos de e-commerce, como Amazon e Mercado Livre, realizam uma segunda compra durante a Black Friday. Além disso, a conversão por meio dos aplicativos é três vezes maior em comparação aos websites móveis, fortalecendo a relevância dos aplicativos como uma sólida plataforma para vendas.