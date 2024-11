Cupons de desconto para a Black Friday 2024: como resgatar e usar

Veja as opções de descontos disponíveis em seis lojas virtuais e como resgatar os cupons para usar na Black Friday 2024

Como encontrá-los ou utilizá-los da maneira correta pode ser motivo de dúvida para quem deseja aproveitar as ofertas o mais rápido possível. Afinal, alguns descontos possuem prazo de validade e expiram antes que a compra possa ser efetuada.

A Black Friday 2024 está programada para 29 de novembro, mas as semanas que precedem a data ainda apresentam aos consumidores cupons de desconto e chance de frete grátis nas lojas virtuais.

Os usuários devem abrir a página oficial do evento e clicar no banner “Tem cupom, que alegria!” para encontrar as principais ofertas. Algumas estarão em destaque a seguir:

Cupons de desconto para a Black Friday 2024: Magazine Luiza

A empresa Magazine Luiza (ou Magalu) também apresentou em sua página uma série de cupons, válidos para um único CPF, apenas em produtos selecionados e por tempo limitado.

Para mais informações, acesse: especiais.magazineluiza.com.br/cupom-de-desconto/.