Black Friday 2024: veja quando começa e dicas para aproveitar promoções

Para os consumidores que desejam aproveitar a semana ou o dia oficial da Black Friday, Matheus Fontenele de Freitas, diretor de publicidade da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB/CE), apresenta algumas dicas.

Contudo, ele esclarece que, além de desfrutar das oportunidades do mercado, é importante incentivar os cidadãos a consumir de forma saudável e consciente.

Black Friday 2024: quando começa?

Nesse ano de 2024, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos cai no dia 28 de novembro, que é uma quinta, um dia antes da última sexta-feira do mês. Dessa forma, a Black Friday no Brasil também programada para ser comemorada oficialmente na sexta, mas no dia 29.

No entanto, algumas empresas já anunciam promoções semanas antes, como Mercado Livre, Amazon, Shopee, Shien, etc.