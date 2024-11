Concursos no Ceará: salários iniciais de até R$ 10 mil; veja editais abertos

Concursos no Ceará contemplam mais de 200 vagas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Estão abertas as inscrições de, pelo menos, quatro concursos públicos ou processos seletivos com previsão de 261 vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional. Salário inicial pode chegar a R$ 10 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação.

Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

As inscrições devem ser realizadas por meio do site da Universidade Patativa do Assaré (https://universidadepatativa.com.br/site/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-salitre-ce-edital-001-2024/). A taxa de inscrição varia de acordo com a vaga, entre R$ 80 e R$ 150. A prova objetiva, eliminatória e classificatória, estão previstas para serem aplicadas no dia 8 de dezembro de 2024. Serão 30 questões de múltipla escolha (10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Conhecimentos Gerais e 10 questões de Conhecimentos Específicos). Core-CE (4 vagas) O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) lançou o concurso público com 4 vagas imediatas e 36 vagas para cadastro de reserva.

A remuneração inicial varia de R$ 2.510,84 a R$ 6.140,90. As inscrições estarão abertas até as 23h do dia 10 de dezembro. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 75,00 a R$ 90. CGM (12 vagas) As inscrições para o concurso da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM) terminam nesta segunda-feira, 18. São 12 vagas para auditor de controle interno no órgão municipal.