Black Friday Amazon 2024: livros têm descontos de 50% ou mais; veja

Confira as promoções disponíveis na plataforma e os principais descontos em obras populares na Amazon Brasil para o público

A data oficial da Black Friday é 29 de novembro, mas lojas de e-commerce no Brasil já estão disponibilizando descontos nas semanas anteriores. Entre elas, a empresa Amazon apresenta aos usuários a sua Esquenta Black Friday 2024.

A programação, que antecipa o evento promocional, inclui a opção de cupons de desconto não-cumulativos e disponíveis por tempo limitado, além de ofertas em categorias do site, como “casa”, “eletrodomésticos” e “computadores e informática”.

No setor de “livros”, as obras comercializadas no espaço virtual também receberão um abatimento de preço em publicações populares.