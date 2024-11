Black Friday Amazon 2024: celulares têm descontos de quase 50%; veja

Apesar de a data oficial de promoções ser apenas no final de novembro, a Amazon já traz descontos de até 50% em aparelhos da Motorola e da Samsung. Confira modelos a seguir

A Black Friday no Brasil este ano está programada para acontecer em 29 de novembro. No entanto, algumas empresas já anunciaram promoções semanas antes, como Mercado Livre, Amazon, Shopee, Shein, etc.

Uma das buscas mais comuns nesse período é por eletrônicos, principalmente celulares. A Amazon já traz alguns descontos de cerca de 50% em aparelhos da Motorola e da Samsung. Veja modelos a seguir.



Black Friday Amazon 2024: celulares da Samsung em promoção

Samsung Galaxy A35 5G (256GB) - Azul Claro



De R$ 2.999,00 por R$ 1.487,07 (49% de desconto)



(49% de desconto) Link para o produto

Samsung Galaxy A35 5G (128 GB) - Rosa



De R$ 2.699 por R$ 1.466,59 (46% de desconto)



(46% de desconto) Link para o produto

Samsung Galaxy A15 5G (128GB) - Azul Claro



De R$ 1.499,00 por R$ 999,00 (33% de desconto)



(33% de desconto) Link para o produto

Samsung Galaxy A55 5G (256 GB) - Rosa



De R$ 3.499,00 por R$ 2.509,00 (28% de desconto)



(28% de desconto) Link para o produto



