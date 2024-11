Black Friday Amazon 2024: cafés têm descontos de até 60%; veja

Apesar de a data oficial de promoções ser apenas no final de novembro, a Amazon já traz descontos em diversos produtos, como suplementos. Confira valores

A Black Friday no Brasil em 2024 está programada para o dia 29 de novembro. No entanto, algumas empresas estão com promoções antecipadas, entre elas, a Amazon que traz aos usuários o seu Esquenta Black Friday 2024.

A programação inclui cupons de desconto não-cumulativos e disponíveis por tempo limitado, além de ofertas em categorias como “alimentos e bebidas”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um dos destaques são os cafés que estão com preços promocionais e os valores chegam mais de 50% de desconto. O POVO reuniu então os melhores descontos que a Amazon trouxe para a bebida, veja a seguir.