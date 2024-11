Produção industrial do Ceará registra o pior desempenho do Brasil em setembro

Segundo o levantamento da CNI, o aumento do uso do gás natural está nos planos de 9% das indústrias Crédito: YASUYOSHI CHIBA/ AFP

Dos 12 segmentos industriais cearenses incluídos na PIM, em apenas quatro a produção caiu no acumulado do ano no comparativo com o mesmo período do ano passado. A queda mais expressiva é observada na fabricação de produtos químicos (-19,2%) e na fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-13,2%). Os outros decréscimos foram de 1,4%, na fabricação de produtos alimentícios e na fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis.

Por outro lado, entre os segmentos que cresceram, os maiores destaques foram: Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos: 30,7%



Fabricação de produtos têxteis: 25,4%



Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos: 25,2%

Já em relação a setembro de 2023, o resultado foi parecido, com recuo em quatro e alta em oito. Confira as altas no período: Fabricação de produtos têxteis: 54,9%



Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos: 19,6%



Fabricação de produtos químicos: 16,4%



Confecção de artigos do vestuário e acessórios: 16,2%



Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos: 15,3%



Fabricação de produtos de minerais não-metálicos: 10,7%



Indústrias de Transformação: 7,1%



Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis: 1,8%

Confira as baixas no período:

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos: -22,1%



Metalurgia: -14,9



Fabricação de produtos alimentícios: -5,6%



Fabricação de bebidas: -0,3% Atividade industrial no Brasil

A produção industrial do Brasil cresceu 1,1% na passagem de agosto para setembro. Porém a pesquisa mostrou que apenas sete dos 15 locais investigados seguiram a tendência do País e tiveram altas.

Os avanços mais acentuados foram no Espírito Santo (2,4%), Goiás (2,4%), Santa Catarina (2,3%) e Rio Grande do Sul (1,9%). Já Ceará (-4,5%), Amazonas (-3,1%) e Pernambuco (-2,6%) apontaram os recuos mais intensos. O analista da pesquisa, Bernardo Almeida, destaca que esse crescimento “reflete um movimento compensatório”, já que com a alta de setembro (1,1%) e a de agosto (0,3%), a indústria recupera a queda que ocorreu em julho (-1,3%).