Alta de 1,1% na indústria em setembro é a maior para o mês desde 2020, diz gerente do IBGE

A alta de 1,1% na produção industrial em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, foi o melhor desempenho para esse período do ano desde 2020, quando tinha crescido 2,7%, apontou André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o pesquisador, embora o setor industrial permaneça "bem abaixo" do patamar mais alto da série histórica, a leitura é que a produção industrial mostra um maior dinamismo ao longo de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A gente tem conjunturalmente alguns fatores que vão explicar muito desse maior dinamismo que a gente tem verificado ao longo de 2024, especialmente em relação a 2023", disse Macedo.