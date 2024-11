Servidores do IBGE protestam em Fortaleza contra Fundação "IBGE+"

Servidores do IBGE são contra a criação da Fundação IBGE+ e criticam a falta de transparência e os riscos à autonomia e credibilidade do Instituto. Mobilizações ocorreram em pelo menos 10 estados

Servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizaram manifestação na manhã desta quinta-feira, 31, contra a Fundação IBGE+. O ato ocorreu no bairro Benfica, próximo da sede do Instituto no Ceará. Criada em julho de 2024 como uma “fundação de apoio à inovação científica e tecnológica do IBGE”, a IBGE+ tem sido criticada pelos servidores devido a preocupações sobre a autonomia do Instituto e o risco de comprometer sua credibilidade e imparcialidade.

Funcionários ligados ao IBGE realizaram uma reunião na sede do Instituto e, logo após, partiram para protesto no cruzamento da avenida 13 de Maio e da rua Carapinima. “Não precisamos do IBGE+, precisamos de mais para o IBGE!", dizia faixa levantada pelos manifestantes. Entregando panfletos, os servidores solicitaram a conscientização e o apoio a população contra ações recentes da diretoria do Instituto.

A Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE (IBGE+) foi criada durante a gestão do atual presidente do Instituto, Marcio Pochmann, que assumiu o cargo em agosto de 2023. Como uma fundação pública de direito privado, ela tem objetivo de complementar o orçamento do Instituto com recursos extra orçamentários, advindo de empresas públicas, instituições privadas ou mesmo internacionais.