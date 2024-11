Indústria opera 3,1% acima do patamar de fevereiro/2020, no pré-pandemia, afirma IBGE

No extremo oposto, os segmentos mais distantes do patamar pré-pandemia são vestuário e acessórios (-25,7%), móveis (-19,3%) e produtos diversos (-18,8%).

Entre as categorias de uso, a produção de bens de capital está 11,5% acima do nível de fevereiro de 2020. A fabricação de bens intermediários está 5,8% acima do pré-covid. Os bens duráveis estão 10,1% abaixo do pré-pandemia, e os bens semiduráveis e não duráveis estão 1,2% aquém do patamar de fevereiro de 2020.