Entenda mudança de empresa que faz transporte intermunicipal do Litoral Leste no Ceará

Após a empresa Crateús assumir a operação das linhas, funcionários da empresa São Benedito protestaram contra mudança, que é aprovada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce)

Um embate licitatório envolvendo duas empresas de transporte intermunicipal do Ceará foi o motivo de protesto de funcionários da São Benedito Auto Via na manhã dessa sexta-feira, 1°, na avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza. Os trabalhadores alegaram que a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) suspendeu as operações da São Benedito no Litoral Leste do Estado, impedindo-a de atuar. As linhas agora estão sendo operadas pela empresa Crateús.

A assessoria técnica da São Benedito explicou que o Governo do Estado iniciou uma licitação referente ao transporte intermunicipal metropolitano em fevereiro deste ano. No decorrer do processo, a empresa afirma que foi declarada vencedora, uma vez que dispunha de “capacidade técnica” para transportar os passageiros.

Contudo, em junho, conforme a assessoria técnica relatou, a empresa foi notificada pela Arce de que a concorrente, que até então teria sido desclassificada do processo por não ter capacidade técnica para operar, foi considerada habilitada para a função. Portanto, a Arce suspendeu o contrato com a São Benedito e firmou acordo com a Crateús.