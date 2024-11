Faturamento e horas trabalhadas na indústria apresentam recuo em setembro, diz CNI

Os indicadores industriais tiveram comportamentos diferentes na passagem de agosto para setembro: enquanto houve recuo no faturamento real e horas trabalhadas, os índices de emprego, massa salarial e rendimento médio real registraram avanço. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira, 5.

"Apesar de apresentarem comportamentos diferentes entre si no mês, todos os indicadores registram alta na comparação com setembro de 2023 e na comparação dos primeiros nove meses de 2024 contra o mesmo período de 2023. Assim, mostram que a situação da Indústria de transformação se encontra mais favorável do que no ano passado", pondera a CNI.

Em setembro, o faturamento real da indústria de transformação recuou 1,7% ante agosto. No ano, o faturamento real avançou 8,5%. Na comparação entre os nove primeiros meses de 2023 e 2024, a alta foi de 4,4%. Já as horas trabalhadas na produção industrial em setembro recuaram 0,8% em relação ao mês anterior.