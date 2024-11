Centro de Eventos e Pefoce entram no mercado livre de energia; economia de 20%

A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) e a comercializadora de energia EDP assinaram um contrato para que o Centro de Eventos do Ceará e a sede da Perícia Forense (Pefoce) operem com energia limpa e economizem 20% nos gastos atuais.

A tarifa contratada é fixa por período e não deve sofrer oscilações de bandeiras tarifárias, possibilitando maior previsão no orçamento e independência nas condições externas, de acordo com comunicado do governo estadual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O secretário estadual da Infraestrutura, Hélio Winston, afirmou que toda a energia fornecida pelo contrato virá de fontes renováveis e garantirá mais de 100 gigawatt-hora (GWh) de consumo anual. "São instalações que operam intensivamente."