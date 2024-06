Prédios da Pefoce funcionavam sem alvarás, licenças ou planos contra incêndio

Ministério Público do Ceará emitiu recomendação, ao novo secretário da Segurança Pública e ao perito-geral do Estado, para que falta de registros e inspeções de segurança e sanitárias sejam corrigidas em 90 dias

Os núcleos da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) no interior do Estado, em nove municípios, e também a sede do órgão em Fortaleza, na avenida Leste-Oeste, funcionaram por vários meses — alguns até por mais de seis anos —, sem todas as documentações obrigatórias que permitem a atividade no local.

Os imóveis não dispunham, parcial ou completamente, de autorizações como alvarás de funcionamento atualizado, registros de conformidade concedidos pelo Corpo de Bombeiros ou pela Vigilância Sanitária, licenciamento ambiental das prefeituras e do próprio Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da perícia em cadáveres, a Pefoce faz análise de materiais tóxicos, inflamáveis, de risco biológico, contaminantes, produtos explosivos. Examina também vítimas de violência ainda vivas e possui ambiente com grande circulação diária, com armazenamento de materiais submetidos a análises. Os espaços são laboratoriais ou guardam semelhanças com ambientes hospitalares.