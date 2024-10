BNB financiou R$ 848 mi em energia renovável no Ceará

Banco do Nordeste já financiou R$ 848 milhões em energia limpa no Ceará, em 2024 Crédito: JÚLIO CAESAR

O Banco do Nordeste (BNB) contabilizou um financiamento de R$ 848 milhões para projetos de energia renovável no acumulado de janeiro até agosto deste ano, no Ceará. No fechamento de 2023, o valor contabilizou R$ 990 milhões aplicados no segmento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A geração distribuída, que corresponde aos projetos de autogeração, é responsável por R$ 202 milhões das contratações nos oito primeiros meses do ano. Já os grandes projetos solares somaram R$ 645 milhões.