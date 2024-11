Fortaleza é o destino mais procurado do Nordeste no Voa Brasil

A Capital também foi apontada como o terceiro município mais procurado no Brasil, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente

O secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, destaca que a presença de Fortaleza nesse e em outros rankings referentes a turismo mostra que, “a Cidade está preparada para receber os mais diversos públicos com programações que vão desde uma praia, uma experiência gastronômica, até algo mais radical [...] e até grandes festas ”.

Os dados foram divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) , na última quinta-feira, 31, que também apontou a Capital como o terceiro município mais procurado no Brasil , atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente.

A cidade de Fortaleza foi o destino mais procurado no Nordeste pelos viajantes do programa Voa Brasil em 2024.

“Se parar para fazer uma breve comparação, dá para notar que Fortaleza sempre está entre os líderes de viagens nas mais diversas categorias, seja público de negócios, turismo de luxo, férias e feriados”, complementa.

Voa Brasil

Com o objetivo de ampliar o acesso ao transporte aéreo, o programa Voa Brasil, lançado em julho deste ano, possibilita que aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses, tenham acesso a bilhetes mais baratos, no valor de até até R$ 200 por trecho.