Triunfo: TCU arquiva processo do Ministério de Portos e Aeroportos relacionado a Viracopos

A Triunfo informou nesta sexta-feira, 1, que o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou o arquivamento do processo de solicitação de solução consensual do Ministério de Portos e Aeroportos.

Segundo a companhia, as partes envolvidas na negociação "não chegaram a um acordo para a pacificação de controvérsias em torno do contrato de concessão do Aeroporto de Viracopos, bem como para a prevenção de novos litígios, inclusive mediante repactuação de condições contratuais, como alternativa ao processo de relicitação".

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a concessionária relatou ainda que, com o encerramento das negociações, foi retomada a arbitragem em vigor, até então suspensa, que trata de reequilíbrios contratuais relacionados à concessão.