Cidades cearenses estão entre os destinos mais buscados para o fim de ano

Duas cidades do Ceará estão entre os destinos mais buscados do Brasil para hospedagem no período de fim de ano.

Os destaques vão além das festas de fim de ano. O levantamento aponta que as duas cidades ocupam o ranking dos destinos mais procurados para as próximas viagens. Fortaleza aparece em segundo lugar, já Caucaia, em nono.

Segundo a plataforma americana, no Brasil, “as cinco categorias mais reservadas para viagens no fim do ano são praia, tropical, surfe e cidades famosas”.

Para a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o resultado evidencia o potencial do Estado na atração de turistas, especialmente no fim do ano, período de alta estação, em que muitos brasileiros costumam viajar para aproveitar as festas de réveillon.

“Estamos nos aproximando de um período muito importante para a atividade turística, em que muitas pessoas devem viajar pelo país. Essa busca crescente pelo nosso destino comprova que as ações de promoção desenvolvidas ao longo do ano foram essenciais para ranquear bem o Ceará, não só com a capital Fortaleza, mas também com Caucaia, que conta com a Praia do Cumbuco, uma das mais famosas a nível mundial”, destaca.