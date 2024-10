Brasil é eleito o melhor do mundo em turismo de aventura; veja

O Brasil foi eleito o melhor país do mundo para o turismo de aventura no ranking global realizado pelo portal US News & World Report, no qual o País se destacou pela sua diversidade natural, belezas cênicas e a quantidade de atividades que consegue oferecer para os turistas.

Na avaliação foram considerados a qualidade dos destinos, a segurança para a prática de esportes radicais, a infraestrutura turística e o potencial de experiências inesquecíveis em meio à natureza.

Vale destacar que esse setor no País, atualmente, conta com 44 normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vigentes, sendo 19 internacionais, que estabelecem padrões específicos para diversas áreas, como segurança, informação, entre outras.