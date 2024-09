Black Friday é a 2ª data comercial mais pesquisada no Brasil

A Black Friday é a 2ª data mais pesquisada no comércio entre setembro de 2023 e setembro de 2024, atrás apenas do “Dia dos Pais”. Aponta estudo realizado pela Agência Conversion, empresa especialista em análise de dados e SEO, com dados da ferramenta de pesquisa, Ahrefs.

A pesquisa ainda afirma que a data “se tornou um termômetro para o desempenho do varejo no final do ano”, e que não é apenas “uma oportunidade para os consumidores economizarem, mas também um momento crucial para o comércio aumentar suas receitas e conquistar novos clientes”.

Dessa forma, o levantamento aponta que, as empresas estão investindo no uso de tecnologias avançadas para personalizar as ofertas e atender as expectativas e as demandas dos clientes.

Black Friday

A Black Friday, data comercial conhecida por seus descontos, começou nos Estados Unidos por causa do movimento de compras que ocorria no País após o feriado do “Dia de Ação de Graças”, celebrado na 4ª quinta-feira de novembro.

No Brasil, a primeira Black Friday ocorreu em novembro de 2010. O evento, que aconteceu de forma online, contou com a participação de cerca de 50 varejistas brasileiras.