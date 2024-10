Amazon supera previsão com lucro líquido de US$ 15,33 bi no 3º trimestre

A gigante do varejo online e do streaming Amazon.com anunciou lucro de US$ 15,33 bilhões no terceiro trimestre, o que correspondeu a um crescimento de 55% ante o mesmo período de 2023. O resultado superou por uma ampla margem as projeções dos analistas que era de US$ 12,21 bilhões, segundo as estimativas compiladas pela FactSet.

As ações da empresa saltavam no after hours após balanço.

O ganho por ação foi de US$ 1,43, acima do US$ 1,14 por ação da previsão de analistas compilada pela FactSet. O faturamento líquido no período totalizou US$ 158,9 bilhões, ante projeções de US$ 157,28 bilhões e 11% acima do mesmo período de 2023.