Consumidores podem renegociar suas dívidas no Correios em novembro; entenda

O atendimento presencial será realizado até 29 de novembro e contará com as ofertas de mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, entre outras

A partir desta segunda-feira, 4, consumidores de todo o Brasil podem negociar dívidas com descontos do Feirão Serasa Limpa Nome em mais de 10 mil agências do Correios sem qualquer tipo de taxa ou custo adicional.

O atendimento presencial será realizado até 29 de novembro e contará com as ofertas de mais de mil empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e demais segmentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com Aline Maciel, gerente da Serasa, o objetivo é possibilitar que muitos brasileiros possam negociar os seus débitos e combater a inadimplência no País, que atinge mais de 72,6 milhões de pessoas.



"Nunca fizemos uma operação desse tamanho em parceria com o Correios. São especialistas da Serasa espalhados por todo o Brasil contando com a capilaridade das agências do Correios", afirma.