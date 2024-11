Preço médio do gás de cozinha no Ceará dispara 5,4% em uma semana

Botijão de 13 kg pode ser encontrado ao valor mínimo de R$ 95,00 e máximo de R$ 123,00 Crédito: Aurelio Alves

O preço médio do botijão de 13 kg do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha) comercializado no Ceará teve alta significativa de 5,4%, ou cerca de R$ 5,53 em uma semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), saltando de R$ 101,46 para R$ 106,99. Na comparação entre o período compreendido entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro, com a semana imediatamente anterior, o combustível teve a maior alta entre os sete combustíveis pesquisados pela ANP. O levantamento mostrou que, no Estado, o botijão de 13 kg de GLP pode ser encontrado ao valor mínimo de R$ 95,00 e máximo de R$ 123,00, uma variação de 29,4%, a depender do local de venda.

Mais três produtos tiveram elevação no valor médio de venda e outros três tiveram redução no período analisado. O preço médio do litro de etanol hidratado vendido no Ceará apresentou a maior queda, mais precisamente de 1,2% em uma semana, passando de R$ 5,00 para R$ 4,94. O produto pode ser encontrado a R$ 4,39 por litro, em Fortaleza, e chegar a R$ 5,50, o litro, na cidade de Sobral.

A propósito, o preço da gasolina, tanto na sua versão comum quanto na versão aditivada, oscilou para baixo na comparação entre a semana que começou no dia 27 de outubro e a que se encerrou neste sábado, 2 de novembro, com a imediatamente anterior. O preço médio do litro da gasolina comum comercializada no Estado caiu 0,1%, passando de R$ 6,06 para R$ 6,05. O combustível teve seu menor preço encontrado em Juazeiro do Norte, onde o litro pode custar R$ 5,79, e seu maior preço em Sobral onde chega a valer R$ 6,69.