'Reafirmo o absoluto compromisso do governo com o equilíbrio fiscal', diz Rui Costa

O evento do NIB ocorreu nesta quarta-feira, 30 Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 30, que o governo caminhará "unido" para garantir a continuidade do investimento privado e público, e fazendo os ajustes "necessários" para a economia seguir seu rumo. Para Costa, que participou na terça-feira da reunião da equipe econômica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é possível crescer sem abrir mão do equilíbrio fiscal e do bem estar da população. "Reafirmo o absoluto compromisso do governo com o equilíbrio fiscal", disse. A declaração foi dada durante a cerimônia "Nova Indústria Brasil - Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis", realizada no Palácio do Planalto.