Caixa tem cerca de R$ 230 bi para eixos de infra urbana e moradia, diz presidente do banco

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e o das Cidades, Jader Filho, participaram do evento, além de representantes da indústria da construção civil e de entidades representativas do setor.

A declaração foi dada durante a cerimônia "Nova Indústria Brasil - Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis", realizada no Palácio do Planalto.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, disse nesta quarta-feira, 30, que o banco tem cerca de R$ 230 bilhões disponíveis para o triênio nos eixos de financiamento de infraestrutura urbana e de construção e incorporação de moradias. Segundo ele, no período da tarde a Caixa assinará um convênio com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para repassar R$ 12 bilhões que atenderão atividades da Nova Indústria Brasil (NIB).

Especificamente para o setor de infraestrutura urbana, no enquadramento de qualificador verde, são R$ 12 bilhões no ano e R$ 36 bilhões programados para o triênio. Em moradia, no qualificador produtivo, são R$ 64 bilhões no ano e R$ 192 bilhões no triênio. "É só em recursos para as construtoras", observou Vieira.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou mais cedo que, com a entrada da Caixa, subiu para R$ 405,7 bilhões o total de recursos disponíveis para linhas de crédito do Plano Mais Produção, que integra a NIB, política industrial do governo Lula 3.

Segundo o Planalto, a Caixa aportou R$ 63 bilhões para o programa, que já contava com crédito do BNDES, Finep, Banco do Nordeste (BNB), Banco da Amazônia (Basa) e Embrapii. O Broadcast mostrou em agosto que mais bancos públicos, como a Caixa, se preparavam para aportar recursos no Plano Mais Produção.