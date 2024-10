Lula anuncia novos investimentos de R$ 1,6 trilhão na Nova Indústria Brasil

A Nova Indústria Brasil (NIB) foi lançada pelo presidente no início deste ano Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Do total, 75% serão provenientes da iniciativa privada, com foco nas nas áreas de moradia, infraestrutura e saneamento, dos quais R$ 833 bilhões são da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), R$ 222,5 bilhões são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e R$ 1,6 bilhão são da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Vale destacar, que o presidente da ABDIB, Venilton Tadini, informou, durante o evento, que a previsão de crescimento da indústria para 2024 é de 15%. Ele ainda destacou que, neste ano, o setor atingiu "o pico de investimento, que ultrapassa 2014, ano em que foi o último pico existente, no qual a participação do setor público era mais significada". Além disso, também entre os anúncios da iniciativa privada, estará a empresa brasileira de alta tecnologia, Weg, que, de acordo com o governo, dará início a produção de “baterias elétricas em larga escala no Brasil”, com um investimento de R$ 1,8 bilhão. O que representa um montante de R$ 1,06 trilhão até 2029.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, reforça sua participação no NIB, ressaltando que, em apenas um ano e nove meses, o banco já cumpriu 59%, ou seja R$ 154 bilhões, do total de R$ 325 bilhões com os quais se comprometeram. "Já fizemos mais do que os quatro anos do governo anterior, na exportação fizemos mais do que os 6 anos anteriores". Ele ainda destaca que no setor de farmácia e inovação o banco está batendo um recorde histórico e na infraestrutura já fizeram R$ 10 bilhões a mais, em menos de dois anos de mandato, do que o registrado na gestão passada. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, disse que esses investimentos demonstram “o acerto do foco da Nova Indústria Brasil que, neste caso, fortalecerá a infraestrutura e a mobilidade no país, trazendo bem-estar para os cidadãos ao mesmo tempo que incentiva uma indústria inovadora".

Além disso, ele destaca que a parceria entre os incentivos públicos e privados são essenciais para o desenvolvimento do País. Confira quais são as metas em destaque da Missão 3: Em 2026, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) estipula que, ao menos, 3% dos veículos eletrificados brasileiros estejam circulando com baterias nacionais. Já para 2033 esse percentual sobre para 33%



A entrega, até 2026, de 2 milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida (MCMV), das quais 500 mil serão equipadas com painéis solares. Número que deve aumentar para 6,9 milhões de casas, com 1,4 milhão utilizando energia solar até 2033



Priorizar o desenvolvimento das cadeias metroferroviárias, com seus componentes, e dos sistemas de propulsão para veículos automotores. Minha Casa Minha Vida está com mais de 1 milhão de novas unidades habitacionais contratadas O ministro de cidades, Jader Filho, destacou que se contabilizado as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida (MCMV) da faixa 1, faixa 2 e faixa 3, já foram contratadas, durante o governo do presidente Lula, cerca de 1,055 milhão novas unidades habitacionais. "A meta agora não é mais só alcançar mais alcançar os 2 milhões de unidades habitacionais, é ultrapassar essa meta até o final de 2026", comenta.