Brasil vai continuar crescendo, não tem razão para não crescer, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 30, que o Brasil vai continuar crescendo. "O Brasil não tem razão para não crescer. Nós temos tarefas a cumprir, como todo o país tem: a China tem tarefas a cumprir, os norte-americanos têm tarefas a cumprir. A Europa está estagnada. A China está se acelerando. Os Estados Unidos estão com ameaças importantes agora, em função dos riscos que envolvem até as eleições. Temos tarefas a cumprir também", enumerou.

De acordo com o ministro, o Brasil não é diferente de outras nações. "Nós estamos dentro do mundo globalizado, mas estamos atentos aos desafios que estão sendo cobrados, e temos segurança em dizer que nós vamos endereçar as reformas necessárias para se manter a liberdade econômica e para o Brasil continuar crescendo", disse, acrescentando que a justiça social é algo que acompanhará sempre este governo, pois é determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad fez as declarações durante a cerimônia "Nova Indústria Brasil - Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis", realizada no Palácio do Planalto.