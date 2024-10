Haddad diz que Brasil deve concluir a regulamentação da tributária com sanção em 2024

O anúncio foi realizado na cerimônia "Nova Indústria Brasil - Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis", realizada no Palácio do Planalto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 30, que o Brasil verá a conclusão da votação da reforma tributária ainda este ano e que, em 2025, será a vez de mudanças na cobrança do Imposto de Renda.

"Outra boa notícia é que nós vamos concluir, e isso dito pelo presidente do Senado (Rodrigo Pacheco - PSD-MG), a votação da reforma tributária, que é a maior reforma da história deste País feita sob o regime democrático", disse ele, na cerimônia "Nova Indústria Brasil - Missão 3: Mobilidade Verde e Cidades Sustentáveis", realizada no Palácio do Planalto.

Vários outros ministros estão no evento, além de representantes da indústria da construção civil e de entidades representativas do setor e de presidentes de bancos públicos.