Concursos Correios: inscrições terminam nesta segunda-feira, 28

Ao todo, serão 3.511 vagas, de nível médio e superior, sendo 94 no Ceará, com remunerações de até R$ 8,5 mil quando somados os benefícios

Ao todo, são 3.511 vagas , sendo 94 no Ceará , com remunerações de até R$ 8,5 mil quando somados os benefícios.

As inscrições para os dois concursos do Correios , de nível médio e superior, que possuem abrangência estatal e nacional, acabam às 23h desta segunda-feira, 28 .

A previsão é que as provas aconteçam no dia 15 de dezembro de 2024 em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades.

Já a divisão de vagas ficou em 3.099 vagas de nível médio e 412 de nível superior.

Vale lembrar que a seleção destina 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas.



No caso do edital de nível médio, isso equivale a 936 vagas. Além disso, 10% das reservas são para pessoas com deficiência.