Concurso dos Correios já possui mais de 1,2 milhão de inscritos

Número de inscritos no certame deste ano é superior ao da edição anterior, realizada em 2011, que contou com 1,1 milhão de participantes

Os Correios afirmaram nesta quarta-feira, 24, que mais de 1,2 milhão de pessoas se inscreveram no concurso da estatal. As inscrições terminam nesta segunda-feira, 28, às 23 horas.

Os valores de inscrição são de R$ 39,80 para o cargo de nível médio e R$ 42 para as vagas de nível superior e devem ser pagos via PIX ou boleto até terça-feira, 29 de outubro.

As inscrições podem ser feitas no site da organizadora do concurso , o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

No dia 26 de novembro, a banca divulgará as inscrições confirmadas. Para aqueles que tiverem sua participação negada, podem entrar com recurso de 10 horas da quarta-feira, 27, até as 17 horas da quinta-feira, 28.

O edital com a confirmação dos nome dos candidatos será lançado no dia 6 de dezembro. Os locais de prova serão revelados no dia 9 de dezembro e a realização da prova está prevista para o dia 15 do mesmo mês.

Serviço:

Fim das inscrições: segunda-feira, 28, às 23 horas