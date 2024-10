Grande Fortaleza registra a 2ª maior prévia da inflação do Brasil, em 12 meses

A inflação, no período, foi puxada principalmente pela a alta no grupo de educação Crédito: FÁBIO LIMA

A cidade de Fortaleza e a sua Região Metropolitana (RMF) chegaram a 4,88% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação. A taxa foi a segunda maior do Brasil no acumulado de 12 meses. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Além disso, a média foi 0,41 ponto percentual (p.p.) maior do que a observada nacionalmente (4,47%). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todos os grupos pesquisados no período apresentaram alta no índice, os principais foram: educação, com 7,84%, habitação, com 6,74%, e saúde e cuidados pessoais, com 6,52%.

Nesse período, 8 das 9 categorias analisadas tiveram inflação. O único grupo com decréscimo foi transportes (-0,3%). Já, em relação ao mês de outubro, a média da inflação da Grande Fortaleza foi de 0,52%, 0,66 p.p. menor que a de setembro (- 0,14%). Entretanto, o índice, no período, foi 0,02 p.p. menor do que o registrado nacionalmente (0,54%). Dos nove grupos pesquisados, sete apresentaram elevação no mês de outubro, com destaque para: habitação, com 2,35%, maior inflação na categoria do País.

Os itens que mais contribuíram com esse aumento no grupo foram energia elétrica residencial (5,65%), o gás de botijão (3,57%) e o sabão em barra (3,36%). Confira os demais grupos com inflação: Artigos de residência: 1,17%

Comunicação: 0,78%



Alimentação e bebidas: 0,73%



Vestuário: 0,65%



Saúde e cuidados Pessoais: 0,59%



Despesas pessoais: 0,27%

Por outro lado, apenas dois grupos registraram deflação: transportes (-1,26%) e educação (-0,04%).

A baixa na categoria de transportes foi puxada, principalmente, pela diminuição do valor das passagens aéreas (-4,55%) e dos combustíveis de veículos (-3,22%). Veja quais itens ficaram mais caros em outubro: Maracujá: 21,01%



Laranja-pera: 11,28%



Goiaba: 8,76%



Transporte por aplicativo: 6,29%



Energia elétrica residencial: 5,65%

Veja quais itens ficaram mais baratos em outubro: Manga: -22,68%



Cebola: -17,65



Batata-inglesa: -5,3



Passagem aérea: -4,55



Tomate: -4

Cenário nacional

No Brasil, a prévia da inflação ficou em 0,54% em outubro, 0,41 p.p. acima da taxa de setembro (0,13%) e 0,33 p.p. acima da de outubro de 2023 (0,21%). Já no acumulado do ano e dos últimos 12 meses a taxa foi de 3,71% e 4,47%, respectivamente.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta neste mês. A maior variação veio de habitação (1,72%), seguido de alimentação e bebidas (0,87%), que registrou aumento de preços pelo segundo mês consecutivo. As demais variações ficaram entre o recuo de 0,33% de transportes e o aumento de 0,49% em saúde e cuidados pessoais. Confira as outras variações: Vestuário: 0,43%



Artigos de residência: 0,41%



Comunicação: 0,4%



Despesas pessoais: 0,35%



Educação: 0,05%

No grupo habitação (1,72%), o principal impacto veio da energia elétrica residencial, que passou de 0,84% em setembro para 5,29% em outubro, com a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2 a partir de 1º de outubro. Destaca-se, também, a alta do gás de botijão (2,17%).