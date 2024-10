13° salário do INSS: aposentados têm pagamento antecipado em 2025?

O calendário de 2025 do 13º salário no INSS ainda não foi divulgado Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Assim como em anos anteriores, há especulações sobre a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2025. O Governo federal adotou essa prática desde 2020 com as implicações da pandemia de Covid-19. O 13º do INSS de 2024 foi pago entre abril e maio — muito antes do décimo terceiro a trabalhadores, que cairá nas contas bancárias entre novembro e dezembro, conforme determina a lei trabalhista. Até outubro deste ano não foi emitida nenhuma confirmação sobre o adiantamento do INSS em 2025.

VEJA como calcular o décimo terceiro salário O décimo terceiro é pago todos os anos para empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores. Tradicionalmente pago a cada fim de ano em duas parcelas. O valor representa um alívio no orçamento doméstico e também é conhecido como gratificação natalina. Qual a previsão do INSS para 2025? O calendário de 2025 do 13º salário no INSS ainda não foi divulgado e o adiantamento das parcelas, assim como ocorreu em anos anteriores, ainda é incerto.

Em 2024, o Governo federal antecipou o pagamento para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários do INSS. A primeira parcela foi paga de 24 de abril até 8 de maio e a segunda foi de 24 de maio a 7 de junho. A mesma decisão também foi tomada em 2023 e em 2022, quando o grupo recebeu as duas parcelas de forma antecipada no primeiro semestre do ano, nos meses de maio e junho. Os adiantamentos foram iniciados em 2020 como parte do protocolo para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 na economia do Brasil. O que acontece caso o 13º do INSS não seja adiantado? Caso a bonificação dos aposentados e pensionistas não seja adiantada, a primeira parcela poderá ser paga até agosto de 2025; e a segunda até 30 de novembro do mesmo ano.

Sem a antecipação, a tendência é que o valor seja pago no segundo semestre de 2025, assim como é feito para os trabalhadores de carteira assinada. Quem tem direito de receber o 13° salário? Em 1962 foi instituído o pagamento do décimo terceiro salário no País, como resultado do projeto do então deputado federal Aarão Steinbruch. A lei do 13° decreta que todo empregado deve receber pelo empregador uma gratificação salarial a mais, sem depender do valor de sua remuneração. Contudo, o trabalhador só estará apto a receber caso tenha trabalhado pelo menos 15 dias no ano, com o valor proporcional a quantidade de dias trabalhados.

Aposentados e pensionistas também têm direito a esta gratificação. O grupo pode receber independentemente da modalidade de aposentadoria: por tempo de contribuição, por idade, aposentadoria especial e aposentadoria do professor. Diferente das parcelas dos trabalhadores, que podem receber o 13° de uma única vez, os aposentados e pensionistas recebem a quantia em duas parcelas pagas pela Previdência Social.