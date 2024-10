Voltalia toma decisão de investimento em hidrogênio verde no Ceará, diz Elmano

A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante sua live semanal nas redes sociais.

A multinacional francesa Voltalia, dona de marcas como Leroy Merlin, tomou a decisão de investimento em hidrogênio verde (H2V) no Ceará.

O valor projetado de aplicação é de US$ 3 bilhões, além da geração de mais de 5 mil postos de trabalho em sua fase de implantação.

No caso da Voltalia, a reunião da direção internacional foi realizada no Ceará.

Hoje, o Estado conta com pré-contratos firmados com a espanhola FRV, a americana AES, as brasileiras Casa dos Ventos e Cactus, a australiana Fortescue e a francesa Voltalia. Mas ao todo são 40 assinaturas.

A partir desta etapa, as empresas passam a pagar uma espécie de aluguel para Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará reservar um espaço no setor 2, onde será instalado o hub de H2V.