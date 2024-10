Porto Seco em Quixeramobim terá tancagem, grãos, minérios e usina solar; veja

A ser construído pela empresa Value Global Group, o projeto de R$ 625 milhões – com geração de 1,3 mil empregos diretos e indiretos – visa contemplar, de modo geral, um complexo logístico e industrial, porto seco e posto de combustível, atrelado à ferrovia Transnordestina.

A instalação de um porto seco no município de Quixeramobim , no Sertão Central, terá áreas para tancagem – armazenamento e distribuição de combustíveis –, grãos, minérios, contêineres, portuária, administrativa e usina solar, além de heliponto e um espaço remanescente.

A estrutura é parecida com a de regiões portuárias no Ceará, como a do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), em São Gonçalo do Amarante, e a do Porto do Mucuripe, na Capital, com espaços para caminhões e silos.

Transnordestina ajudará porto seco. Crédito: AURÉLIO ALVES

Quixeramobim já conta com 12 pré-contratos assinados com empresas de diversos setores interessadas em aderir ao espaço do terminal multimodal, reunindo estruturas de carga e descarga para diversos setores produtivos.