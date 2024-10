Rede de atacarejo está com vagas abertas em Fortaleza; veja

As oportunidades são para vendedores, auxiliares de loja, caixas, entre outros. O quadro inicial da loja será constituído de 135 funcionários

A Rede de atacarejo mineira, VemKiTem, está com vagas de emprego abertas para a sua primeira loja em Fortaleza, que está prevista para ser inaugurada no dia 29 de novembro. As oportunidades são para vendedores, auxiliares de loja, caixas, entre outros. O quadro inicial da loja será constituído de 135 funcionários.

Ao todo, já foram investidos na infraestrutura e montagem do atacarejo, cerca de R$ 60 milhões. A loja terá cerca 11 mil metros quadrados e estará localizada na avenida Washington Soares, no bairro Coaçu, próximo do Centro das Tapioqueiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a empresa, estarão disponíveis para venda, no início, mais de 25 mil itens à pronta entrega, dentre eles: materiais de construção, produtos agropecuários, produtos de uso veterinário, equipamentos de segurança (EPI). A expectativa para o futuro é chegar a mais de 40 mil.