Atacado abre 35 vagas de emprego efetivas no Ceará

A rede Assaí Atacadista está com 35 vagas de empregos efetivas no Ceará. As oportunidades são voltadas para Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Todas as vagas são voltadas para pessoas com deficiência (PCDs) e abrangem diferentes áreas operacionais da companhia, como atendente de loja, auxiliar de açougue, auxiliar de recursos humanos (RH). Veja ao fim desta matéria todas as vagas disponíveis.

Os interessados devem se cadastrar no site destinado às vagas e para a participação do processo seletivo é necessário a carteira de identidade, o comprovante de pessoa física (CPF), número de telefone e endereço de e-mail. De acordo com a empresa, a remuneração e o pacote de benefícios são compatíveis com o mercado.