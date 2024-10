Vendas do comércio varejista cearense têm 2ª maior alta do País, diz IBGE

O volume de vendas do comércio varejista cearense apresentou a segunda maior alta do País na passagem do mês de julho para agosto, com índice de 2,1%, ficando atrás apenas de Roraima (2,2%) e acima da média do País, que recuou 0,3%, na série com ajuste sazonal.

Para se ter ideia, os resultados negativos atingiram 17 das 27 unidades da Federação analisadas, com destaque para: Minas Gerais (-2,4%), Tocantins (-2,0%) e Rondônia (-1,8%). No lado positivo vale lembrar que Bahia também se destacou, com 1,3%.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).