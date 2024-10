Ceará tem quase 20 mil casais do mesmo sexo que moram juntos, diz IBGE

Número de casais do mesmo sexo e que moram juntos cresceu sete vezes em 12 anos no Ceará Crédito: Reprodução/Freepik

O Ceará possui quase 20 mil casais do mesmo sexo que moram juntos. Ao todo, são 19.224 cônjuges que residem no mesmo domicílio. Os dados são do "Censo Demográfico 2022: Composição Domiciliar e Óbitos Informados", do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira, 25. A pesquisa também revela que o número de casais cresceu sete vezes em 12 anos, quando comparado ao último censo, em 2010. Na época, foram registrados 2.619 casais residindo no mesmo domicílio, registrando uma alta de 634% quando comparado ao quantitativo de 2022.



No ranking nacional de casais do mesmo sexo que moram juntos, o Ceará ocupa a 5ª posição, com 19 mil cônjuges. Na publicação, São Paulo aparece em primeiro lugar, com 108 mil casais, seguido de Rio de Janeiro (44.784), Minas Gerais (32.210), Paraná (20.701) e Rio Grande do Sul (20.556). Confira o ranking dos dez estados com casais do mesmo sexo que moram juntos Metodologia da pesquisa A metodologia da pesquisa do Censo Demográfico 2022 envolveu entrevista presencial, por telefone ou autopreenchimento pela Internet.