Índice de negativados e inadimplentes cai pelo quinto mês seguido no Ceará

Apesar da diminuição da inadimplência, o cearense continua tendo dificuldades para conseguir crédito Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Ceará apresentou queda no índice de negativados e inadimplentes pelo quinto mês consecutivo. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 23, pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e SPC Brasil. O número de consumidores inadimplentes no Estado reduziu 5,9% em setembro de 2024, quando comparado a igual período do ano anterior. No intervalo entre setembro de 2023 e 2022 foi constatado um aumento de 11,6% na quantidade de negativados. Segundo a pesquisa, é possível ver uma mudança no comportamento do consumidor em relação ao controle financeiro.