Agências do INSS não irão abrir no Dia do Servidor Público, próxima segunda, 28

Devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que ocorre na próxima segunda-feira, 28 de outubro, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo o País não irão abrir. O atendimento voltará ao normal na terça-feira, 29.

Em nota, o instituto informa que as pessoas podem procurar suporte pelos canais remotos, como o Portal Meu INSS, que funciona pelo aplicativo e no site do Governo, plataforma na qual é possível acessar todos os serviços oferecidos e tirar dúvidas com a assistente virtual Helô.

Também estará funcionando a Central Telefônica 135, que disponibiliza atendimento gratuito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.